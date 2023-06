Lavrov, 'non c'è motivo per estendere l'accordo sul grano'

La Russia non vede alcuna ragione per estendere l'accordo sul grano ucraino. Lo ha affermato il ministro russo degli Esteri Serghei Lavrov, stando a quanto riferisce la Tass. La Russia ha seri dubbi sull'adeguatezza di molti leader occidentali ha detto Lavrov. Intanto una nuova batteria di sistemi antimissili S-400 viene attivata in Bielorussia ha annunciato il ministro bielorusso della Difesa.

Il capo della diplomazia russa ha anche fatto sapere che Mosca intende spingere per un'espansione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu a Paesi di Africa, Asia e America inoltre ha annunciato che Mosca cercherà la verità sui diritti dei bambini in Ucraina con una propria inchiesta. E assicura: La Russia sarà "più forte" della ribellione della brigata Wagner.

Usa valutano invio a Kiev di missili a lunga gittata Gli Usa hanno preso in considerazione l'approvazione del sistema missilistico tattico a lungo raggio Atacms per l'Ucraina. Lo scrive in esclusiva il Wall Street Journal citando dirigenti americani ed europei. L'Atacms ha una gittata di circa 300 km, sufficiente per colpire obiettivi russi molto dietro le linee del fronte, anche in Crimea da dove partono gli attacchi con droni di fabbricazione iraniana. Joe Biden non ha ancora dato il suo ok ma le fonti dicono di aver aver visto segnali di apertura anche tra i più riluttanti nel governo Usa, a partire dalla Casa Bianca.