I senzatetto di Los Angeles sono arrivati a 75 mila

(ANSA) - LOS ANGELES, 29 GIU - Milioni di dollari spesi per aprire nuovi dormitori, appartamenti di edilizia popolare, percorsi di accompagnamento e sostegno, campagne di sensibilizzazione: tutti gli sforzi della sindaca democratica Karen Bass, che da gennaio guida la città di Los Angeles e che ha fatto della lotta agli accampamenti di strada la bandiera della sua amministrazione, non hanno ancora raccolto alcun frutto. Anzi, il problema non fa che aggravarsi.

Sono stati pubblicati oggi i risultati del censimento che migliaia di volontari eseguono ogni anno per le strade della città e della contea. Secondo i dati raccolti, 75.518 persone vivono in tende, capanne, auto, furgoni, camper nella contea di Los Angeles, rispetto alle 69.144 del 2022. Solo nel comune di capoluogo, sono in strada 46.250 uomini e donne, rispetto ai 42.000 dell'anno scorso. Dal censimento del 2015, le persone senza casa sono aumentate del 70% nella contea e dell'80% in città.

"I risultati sono decisamente deludenti, visto il duro lavoro e gli investimenti fatti, eppure non sono sorprendenti", ha detto l'amministratrice delegata della Los Angeles homeless services authority, Va Lecia Adams Kellum. "Con i numeri dell'anno scorso speravamo di appiattire la curva. Invece, ci rendiamo conto che le persone si ritrovano per strada più velocemente di quanto riusciamo a ospitarle e proteggerle", ha continuato Adams Kellum. (ANSA).