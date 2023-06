Cremlino, con Zuppi scambio vedute ma non idee specifiche

(ANSA) - MOSCA, 30 GIU - Tra il cardinale Matteo Zuppi il Cremlino c'è stato uno "scambio di vedute utile per entrambe le parti", ma "non è stata avanzata alcuna idea specifica". Lo ha detto Yuri Ushakov, il consigliere per la politica estera del presidente Vladimir Putin, citato dall'agenzia Interfax.

Ushakov ha dichiarato di aver incontrato di nuovo oggi il cardinale Matteo Zuppi per fare il punto della sua visita a Mosca. La Russia ha espresso un "alto apprezzamento" per la posizione "equilibrata e imparziale" del Vaticano illustrata da Zuppi sulla situazione in Ucraina ed è pronta a discutere ulteriori proposte se emergono. Il Vaticano, ha aggiunto, ha mostrato la volontà di depoliticizzare la soluzione dei problemi umanitari legati al conflitto in Ucraina. "Sosteniamo questa intenzione del Papa", ha concluso il consigliere. (ANSA).