Bolsonaro condannato, ineleggibile per 8 anni

Il Tribunale elettorale brasiliano ha condannato l'ex presidente, Jair Bolsonaro, all'ineleggibilità per otto anni.

"Alcuni settori della società e il Tribunale superiore elettorale hanno fatto un massacro su di me. Ho rispettato la Costituzione, ho lavorato" nel perimetro della legalità. Così l'ex presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, in una conferenza stampa.