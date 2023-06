'Biden annuncerà nuove misure sul debito degli studenti'

(ANSA) - NEW YORK, 30 GIU - La Casa Bianca è in disaccordo con la decisione della Corte Suprema, che ha bocciato il piano di Joe Biden per cancellare il debito studentesco. Secondo indiscrezioni riportate da Cnn, Il presidente è pronto ad annunciare nuove misure a tutela di chi ha un debito studentesco: l'amministrazione intende "chiarire ai titolari di debito e alle loro famiglie che i repubblicani sono responsabili del fatto che viene negato loro un aiuto per il quale Biden si stava battendo". (ANSA).