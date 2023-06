Pence a Kiev da Zelensky, 'faccio la mia parte'

(ANSA) - WASHINGTON, 29 GIU - L'ex vice presidente Usa Mike Pence, in corsa per la nomination repubblicana alle presidenziali del 2024, ha fatto una visita a sorpresa in Ucraina per incontrare il presidente Volodymyr Zelenskiy. Lo riferisce Nbc News. Visitare l'Ucraina "rafforza la mia determinazione a fare la mia parte, a continuare a chiedere un forte sostegno americano ai nostri amici e alleati ucraini", ha detto Pence alla tv in un'intervista da Kiev. È il primo candidato presidenziale repubblicano a incontrare Zelensky durante la campagna elettorale. (ANSA).