Mitsotakis, 'ingiusto accusare la Guardia costiera per Pylos'

"È molto, molto ingiusto puntare il dito contro la guardia costiera greca che ha salvato decine di migliaia di persone a rischio di morire in mare". Lo ha dichiarato il premier greco Kyriakos Mitsotakis, a proposito del naufragio di Pylos avvenuto il 14 giugno scorso, durante una conferenza stampa a Bruxelles con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

"Non dobbiamo avere dubbi sul fatto che la vera responsabilità è delle bande criminali che hanno riempito l'imbarcazione di disperati con la falsa promessa di un viaggio sicuro, senza nemmeno dare loro i giubbotti di salvataggio", ha aggiunto Mitsotakis.

Il premier conservatore ha poi ricordato che è in corso in Grecia un'inchiesta giudiziaria sul naufragio. Il bilancio ufficiale delle vittime è di 82, ma i dispersi sono centinaia.