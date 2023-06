La figlia di Surovikin smentisce l'arresto del generale

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - La figlia del generale russo Sergei Surovikin ha smentito l'arresto del padre per un suo presunto coinvolgimento dell'ammutinamento di Prigozhin. "Non è successo niente al comandante in capo delle forze aviotrasportate", nessuno lo ha arrestato, e "tutti sono al lavoro", ha detto Veronika Surovikin in un'intervista al media russo Baza, come si legge su Telegram. E riguardo al fatto che il generale sia scomparso dai media, ha precisato: "Non è mai apparso sui mass media ogni giorno e non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche regolari". (ANSA).