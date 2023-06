"Le Chiese possono lavorare insieme per servire la causa della pace e della giustizia". Lo ha dichiarato il Patriarca di Mosca Kirill durante l'incontro con l'inviato del Papa, il cardinale Matteo Zuppi, come riportato da Ria Novosti. "E' importante che tutte le forze del mondo si uniscano per prevenire un grande conflitto armato", ha aggiunto Kirill.