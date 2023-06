Kiev, 'progressi nelle regioni di Zaporizhzhia e Donetsk'

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Le forze ucraine "stanno facendo progressi" nel sud e nell'est del Paese: sono avanzate di 1,3 km in direzione di Berdyansk (Zaporizhzhia), 1,2 km m in direzione di Klishchiivka (Donetsk) e 1,5 km in direzione di Kurdyumivka (Donetsk): lo scrive su Telegram la viceministra della Difesa ucraina, Anna Malyar. (ANSA).