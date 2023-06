Grecia: Tsipras si dimette da segretario di Syriza

(ANSA) - ATENE, 29 GIU - Alexis Tsipras ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di segretario del partito di Syriza, come ha annunciato in conferenza stampa dall'edificio Zappeion, ad Atene. "Ci sono dei momenti cruciali in cui occorre prendere decisioni fondamentali" ha affermato Tsipras, chiarendo: "È giunto il momento di aprire un nuovo ciclo".

L'annuncio arriva dopo la netta sconfitta registrata dal principale partito della sinistra alle elezioni parlamentari del 25 giugno, in cui Syriza ha ottenuto il 17% dei voti. (ANSA).