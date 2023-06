Erdogan, 'il rogo del Corano non è libertà di pensiero'

(ANSA) - ISTANBUL, 29 GIU - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha condannato la Svezia per aver permesso a un manifestante di bruciare alcune pagine del Corano.

"Alla fine insegneremo agli arroganti occidentali che insultare i musulmani non è libertà di pensiero", ha detto Erdogan in un intervento televisivo, aggiungendo di aver condannato l'incidente "nei termini più forti possibili".

(ANSA).