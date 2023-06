Biden attacca la Corte Suprema, lontana da valori Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 29 GIU - Joe Biden attacca la Corte Suprema, dopo la controversa sentenza con cui ha cancellato l'azione affermativa nell'accesso ai college. "Penso che questa corte sia fuori fase con il sistema di valori fondamentali del popolo americano" e che "la grande maggioranza degli americani non sia d'accordo con le sue recenti decisioni", ha detto in una intervista a Msnbc. La Corte Suprema "puo' fare molti danni", ma si è detto contrario ad un suo allargamento per riequilibrarla.

(ANSA).