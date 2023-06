A New York record di 100.000 persone nei rifugi per i senzatetto

(ANSA) - NEW YORK, 29 GIU - New York ha raggiunto un triste traguardo questa settimana, segnando il record di 100.000 persone nei rifugi per senzatetto. Come riporta il New York Times, l'afflusso di migranti arrivati dal confine con il Messico ha contribuito a far salire alle stelle il numero di persone nel sistema di accoglienza della città.

Solo pochi giorni fa, infatti, la Grande Mela ha affermato che il numero di migranti nei rifugi aveva superato i 50.000 (di cui oltre i due terzi sono famiglie con bambini) e che, per la prima volta, costituivano la maggioranza degli ospiti. Sotto il sindaco Eric Adams, New York City ha speso oltre un miliardo di dollari per ospitare i migranti da quando hanno iniziato ad arrivare in gran numero nella primavera del 2022. Ed entro il prossimo anno si prevede che verranno spesi oltre 4 miliardi di dollari. "Se ci fosse un coordinamento nazionale su questa questione l'onere non sarebbe così alto per New York City", ha commentato la vicesindaca Anne Williams-Isom. (ANSA).