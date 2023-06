Nuova partnership tra l'ANSA e l'agenzia del Bangladesh UNB

ANSA e UNB - United News of Bangladesh - hanno firmato un accordo di collaborazione che prevede la possibilità di utilizzare e ripubblicare sulle rispettive piattaforme i servizi informativi dei partner, nonché la possibilità di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

L’accordo è stato firmato a Milano dal Vice Direttore Generale di UNB, Masud Kahn, e dall’Amminiatratore Delegato dell’ ANSA, Stefano De Alessandri, alla presenza del Console Generale del Bangladesh in Italia MJH Jabed e, in collegamento digitale, dell’Ambasciatore italiano in Bangladesh Enrico Nunziata.

Per l’Ambasciatore Enrico Nunziata "L'accordo di ANSA con UNB, la piu' accreditata agenzia privata di stampa bangladese, consentira' una maggiore certezza e affidabilita' delle notizie provenienti dal Bangladesh, un Paese in costante crescita economica e con relazioni sempre piu' strette con l'Italia, sotto i diversi profili di cooperazione, in primis economico-commerciale e migratoria".

“Mi congratulo con UNB e ANSA per la firma dell'accordo che certamente faciliterà e promuoverà il libero flusso di informazioni e notizie tra due paesi democratici amici: il Bangladesh e l'Italia” – ha dichiarato il Console Generale del Bangladesh a Milano MJH Jabed - “UNB e ANSA sono due importanti agenzie di stampa che rappresentano i rispettivi Paesi e regioni e la loro collaborazione e cooperazione potrà aiutare a diffondere notizie, punti di vista, idee e prospettive a una fascia trasversale di lettori, in un contesto più ampio. Mi auguro che verranno intrapresi diversi programmi di scambio a livello professionale e tecnico.

Il Vicedirettore generale di UNB Masud Khan ha dichiarato: “Mi riempie di orgoglio ed emozione la firma di questo accordo di partnership tra UNB e ANSA, in qualità di principali agenzie di stampa nei rispettivi paesi, Bangladesh e Italia. Siamo fieri del ruolo attuale di UNB, che fornisce notizie obiettive e affidabili a tutti i principali organi di informazione del Bangladesh, oltre a numerose testate internazionali di rilievo. Abbiamo stabilito importanti partnership, come quella odierna, grazie a relazioni costruite in 35 anni di adesione ai principi consacrati del giornalismo. Sono molto contento di collegarmi oggi con l'ANSA, che condivide gli stessi principi dell'UNB: fondata 78 anni fa, l'ANSA ha mantenuto da allora la sua missione di "distribuire notizie corrette e obiettive". Mi aspetto una partnership estremamente fruttuosa tra le nostre due organizzazioni nei giorni a venire”.

L’Amministratore Delegato ANSA Stefano De Alessandri esprime la sua soddisfazione per il nuovo accordo internazionale, che segue gli oltre 40 siglati negli ultimi 12 mesi con le maggiori Agenzie del mondo: “la nuova collaborazione instaurata con UNB costituisce una nuova tappa della nostra strategia di crescita sul mercato internazionale, che arricchisce ulteriormente l’offerta di notizie per i nostri abbonati e clienti. Sono certo che questa nuova partnership contribuirà a portare in Italia una maggiore conoscenza della realtà del Bangladesh e - viceversa – ad una più significativa diffusione in Bangladesh dell’informazione sul nostro Paese.”