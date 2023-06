Kiev, 'i russi vogliono deportare 300 bambini dall'Ucraina'

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Le forze russe stanno pianificando di trasferire circa 300 bambini dal territorio occupato della regione di Zaporizhzhia nella Chuvashia russa per una "vacanza": lo ha reso noto il servizio stampa del Centro per la Resistenza Nazionale dell'esercito ucraino, come riporta Ukrinform.

"Circa 300 bambini dovrebbero essere portati nella Repubblica di Chuvashia, ma come sapete, i russi non restituiscono i bambini dopo averli presi, usando la scusa della legge marziale nella regione", si legge in un comunicato.

Il Centro ricorda che la parte russa ha bloccato l'uscita verso l'Ucraina. di conseguenza, i bambini vengono usati come ostaggi per costringere i loro genitori a seguirli. (ANSA).