Kiev, almeno 8 i morti dopo il raid russo su Kramatorsk

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - E' salito ad almeno otto il bilancio delle vittime dell'attacco russo di ieri a Kramatorsk. I feriti sono 56: lo ha reso noto questa mattina il ministero dell'Interno ucraino, come riporta Rbc-Ucraina. Tra le vittime ci sono anche tre bambini.

Le vittime minorenni sono una 17enne e due sorelle di 14 anni, ha reso noto il procuratore generale Andriy Kostin, come riporta Ukrinform. "Le operazioni di soccorso sono in corso. È possibile che ci siano ancora persone sotto le macerie", ha scritto Kostin su Telegram. "Il regime criminale della Federazione Russa continua le sue tattiche di terrore contro i pacifici ucraini", ha aggiunto, precisando che il ristorante di Kramatorsk è stato colpito "da due missili Iskander". Ieri era stato ipotizzato che nell'attacco erano stati usati due missili S-300. (ANSA).