E' un flop l'unità speciale anti-lupo in Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 28 GIU - E' stata un flop l'unità speciale anti-lupo in Tirolo. La task force, che doveva essere composta da dodici membri, alla fine ne aveva solo due e nei termini previsti dall'ordinanza nessun animale è stato abbattuto, racconta la Tiroler Tageszeitung.

L'unità speciale, istituita due settimane fa, era munita di visori notturni, che in Austria sono invece vietati per le normali attività venatorie. I cacciatori non avevano gradito l'iniziativa. "Non serve un'unità speciale di dodici apostoli che fanno i supereroi", aveva commentato Hans Winkler, il presidente dei cacciatori del Tirolo orientale.

La task force avrebbe dovuto abbattere nella zona di Lienz un lupo, ritenuto responsabile di una serie di sbranamenti, ma l'animale è tuttora 'uccel di bosco'. In difesa dell'unità speciale arriva il biologo Gerarld Muralt. "In Carinzia il primo lupo è stato abbattuto solo dopo undici mesi. E' una questione di tempo ed di esperienza", spiega. (ANSA).