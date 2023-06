Usa, 100 parlamentari sono discendenti diretti di schiavisti

(ANSA) - WASHINGTON, 27 GIU - Almeno 100 membri dell'attuale Congresso sono discendenti diretti di antenati che hanno ridotto afroamericani in schiavitù e rappresentano almeno l'8% dei Democratici al Congresso e il 28% dei Repubblicani. Il gruppo comprende i senatori repubblicani Mitch McConnell, Lindsey Graham, Tom Cotton e James Lankford, e i democratici Elizabeth Warren, Tammy Duckworth, Jeanne Shaheen e Maggie Hassan. E' quanto emerge da un'indagine della Reuters, pubblicata sul sito.

Anche il presidente Joe Biden e tutti gli ex presidente americani viventi, tranne Donald Trump, sono discendenti diretti di schiavisti: Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton e lo stesso Barack Obama. Idem i governatori di 11 dei 50 Usa e due giudici della Corte Suprema.

Gli antenati detentori di schiavi del Congresso erano tra i più ricchi d'America prima della guerra civile; tre quarti erano tra il 10% più ricco. Nella ricerca sull'élite politica americana, Reuters ha trovato i nomi di oltre 700 persone rese schiave dagli antenati dei leader.

Circa il 23% degli intervistati di un nuovo sondaggio Reuters/Ipsos ha affermato che il fatto di sapere che gli antenati di un candidato schiavizzarono persone li renderebbe meno propensi a votare per quel candidato, mentre gli intervistati bianchi che hanno affermato di essere a conoscenza di avere un antenato proprietario di schiavi sono più propensi di altri bianchi a sostenere il pagamento di risarcimenti per la schiavitù. (ANSA).