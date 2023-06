Putin: 'Esercito e forze di sicurezza hanno impedito la guerra civile'

"L'esercito e le forze di sicurezza russe hanno di fatto impedito lo scoppio di una guerra civile". Lo ha detto il presidente russso Vladimir Putin, parlando sulla Piazza delle Cattedrali al Cremlino a reparti dell'esercito e delle forze di sicurezza.

La Russia "non ha dovuto rimuovere unità militari" dalle zone di combattimento in Ucraina per affrontare l'ammutinamento della Wagner, ha aggiunto, sottolineando che la sicurezza interna è stata garantita da unità del ministero della Difesa, della Guardia Nazionale e personale del ministero dell'Interno. E infatti il comandante della Guardia Nazionale, Viktor Zolotov, ha annunciato oggi che il corpo che dirige sarà equipaggiata con armi pesanti e carri armati.

Durante il suo discorso, il presidente russo ha chiesto di onorare con un minuto di silenzio la memoria delle vittime dell'ammutinamento della Wagner il 24 giugno. Putin si è rivolto alle unità del ministero della Difesa, della Guardia Nazionale, dell'Fsb, del ministero dell'Interno e

dell'Ust, coinvolte nella repressione della ribellione del 24 giugno. In piazza c'era anche il ministro della Difesa Shoigu.

E intanto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha detto di aver ordinato di mettere l'esercito bielorusso in stato di massima allerta durante l'ammutinamento di Wagner per essere pronto al combattimento. In un discorso il dirigente, alleato fedele di Vladimir Putin, ha sottolineato che è stato "doloroso assistere" all'ammutinamento di Wagner durante il fine settimana. "Anche molti bielorussi li hanno presi a cuore, perché la patria è una". "Le rivoluzioni 'colorate' (proteste che puntano a rovesciare i governi, ndr) non scoppiano mai se un Paese non ne ha le ragioni", ha aggiunto. Le persistenti tensioni tra il gruppo Wagner e l'esercito russo - ha spiegato - sono state gestite male, portando lo scorso fine settimana allo "scontro" tra le due parti. "La situazione ci è sfuggita di mano, poi abbiamo pensato che si sarebbe risolta, ma non è stato così", ha dichiarato Lukashenko. "Non ci sono eroi in questa storia", ha deplorato.

In conclusione, il presidente bielorusso ha detto: "È mia opinione che moriremo tutti se la Russia crollerà e saremo sepolti nelle rovine".

Intanto, Il jet privato del capo del gruppo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, è atterrato all'aeroporto militare di Machulishchi, vicino a Minsk, in Bielorussia. Lo riferisce Ukrainska Pravda. L'aereo, scrive, è arrivato all'aeroporto alle 6.40, ora locale, da Rostov sul Don. Pochi minuti dopo un altro jet è atterrato allo stesso aeroporto da San Pietroburgo.

Dopo la sua clamorosa marcia verso Mosca del sabato scorso, interrotta a poche centinaia di chilometri dalla capitale russa, Prigozhin era stato visto a Rostov, coordinando il ritiro dalla città degli uomini della Wagner e ieri, dopo due giorni di misteri e speculazioni ha diffuso un audio di 11 minuti sui suoi canali Telegram, nel quale ha detto che il motivo della sua ribellione non era la sua volontà di rovesciare il presidente Vladimir Putin ma bensì di impedire la "distruzione" della Wagner.

Nulla però è ancora chiaro su quello che è veramente successo e su quali saranno le conseguenze. Ne è la riprova il fatto che lo stesso Prigozhin rimane incriminato dalla Procura generale per insurrezione armata e allo stesso tempo la sua compagnia ha ripreso "normalmente" l'attività nel quartier generale di San Pietroburgo e in diverse altre città, dove è ricominciato anche il reclutamento. D'altra parte, i servizi russi, l'Fsb, hanno archiviato il procedimento penale per ribellione armata nei confronti dei miliziani del gruppo Wagner, rilevando che "i suoi partecipanti hanno interrotto le azioni direttamente volte a commettere l'ammutinamento". Lo riportano le agenzie russe.

Ma non tutti i miliziani della Wagner sono rimasti leali a Prigozhin, come il capo della Wagner si era vantato, ed anzi alcuni non hanno risparmiato aspre critiche sui social quando la ribellione è rientrata. Secondo i messaggi online analizzati da Bbc Verify, membri delle truppe di Wagner e loro parenti si sono infuriati per la decisione di fermare la drammatica marcia su Mosca e di ritirarsi dalla città conquistata di Rostov. Mentre altri hanno gridato al complotto.

"Il dannato pelato ha distrutto la Wagner con le sue stesse mani. E ha fregato tutti quelli che poteva", ha affermato in un post online un internauta che sostiene di essere un combattente di Wagner su un canale Telegram con 200.000 follower. "È stata un'altra rivolta insensata", ha aggiunto. Su Telegram Prigozhin aveva annunciato la sua 'Marcia della giustizia' contro il regime russo, e ora il canale è diventato la piazza dove molti si sono rivoltati contro di lui.

Mark Krutov, un giornalista del servizio russo Rfe/Rl che ha accesso alle chat di gruppi di Telegram utilizzate dai parenti dei combattenti di Wagner, ha condiviso alcuni dei loro messaggi con la Bbc. "Sono stati semplicemente traditi", ha scritto una donna. "Mi fidavo di Prigozhin, ma quello che ha fatto è disonorevole." "Non avrebbe dovuto farlo. Questo è puro tradimento", ha concordato un altro utente.

Uno dei principali punti interrogativi dopo che, sabato sera, il Cremlino aveva fatto sapere che in base all'accordo mediato da Lukashenko Prigozhin sarebbe andato a Minsk. Alcuni canali Telegram e il Kyiv Post avevano scritto che sarebbe già stato avvistato in un albergo della capitale bielorussa, il Green City Hotel. Ma la direzione, contattata dalla televisione russa Rtvi, ha detto di non poter confermare la notizia. Così come il servizio stampa di Lukashenko ha fatto sapere di non avere informazioni al riguardo.

E oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che il governo russo non sa se Prigozhin sia arrivato in Bielorussia.