Orban, 'inaccettabile dare 50 miliardi a Kiev da fondi Ue'

(ANSA) - BRUXELLES, 27 GIU - Il premier ungherese Viktor Orban è tornato ad attaccare la revisione di bilancio proposta dalla Commissione europea in occasione dei lavori preparatori in vista del Consiglio europeo in programma giovedì e venerdì prossimo. Il primo ministro ha bollato la proposta come "insignificante e inadatta al dibattito". "Non è accettabile - scrive Orban in un tweet - che Bruxelles voglia concedere 50 miliardi di euro di aiuti aggiuntivi all'Ucraina, mentre non sappiamo nulla sull'utilizzo dei fondi Ue inviati dall'inizio della guerra".

"Bruxelles chiede nuove risorse agli Stati membri per coprire il deficit del bilancio dell'Ue dovuto all'aumento dei tassi di interesse, pur continuando a trattenere fondi da Ungheria e Polonia dal prestito congiunto. Questo è inaccettabile", si legge ancora nella dichiarazioni del premier ungherese.

Orban torna poi ad attaccare la politica dell'Ue sulla migrazione: "Invece di fermare l'immigrazione illegale, Bruxelles vuole spendere miliardi in più per sistemare i clandestini in Europa. Oltre a tutto ciò - conclude - la Commissione prenderebbe ulteriori miliardi di euro dagli Stati membri per aumentare gli stipendi dei burocrati di Bruxelles.

Questo è scandaloso!"