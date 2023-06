Onu, 77 esecuzioni sommarie di Mosca in aree occupate

(ANSA) - GINEVRA, 27 GIU - La Russia ha giustiziato 77 civili ucraini in detenzione arbitraria nelle aree occupate, secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato oggi. "Abbiamo documentato l'esecuzione sommaria di 77 civili mentre erano arbitrariamente detenuti dalla Federazione Russa", ha detto Matilda Bogner, capo della Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina, in una conferenza stampa a Ginevra.

Secondo il report, delle 77 persone giustiziate, 72 erano uomini e 5 donne, mentre altri due detenuti sono morti per torture, condizioni di detenzione inumane e cure negate. (ANSA).