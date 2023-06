La Spagna approva una norma sull'oblio oncologico

(ANSA) - MADRID, 27 GIU - Via libera dal governo spagnolo a una norma per favorire il cosiddetto "oblio oncologico". Il provvedimento, approvato come decreto in Consiglio dei ministri, prevede in particolare che il fatto di aver superato un tumore non possa essere motivo di esclusione dall'accesso a determinati servizi (come assicurazioni), a partire dai cinque anni dalla fine del trattamento per la malattia e se nel frattempo non c'è stata ricaduta.

Nel Cdm odierno, il governo del premier Pedro Sánchez ha dato via libera anche ad alcune altre misure già annunciate e poi rimaste in sospeso per vicende elettorali che nelle ultime settimane hanno portato alla convocazione anticipata delle politiche, ora previste per il 23 luglio. Tra questi provvedimenti, c'è una nuova linea di crediti pubblici offerti a giovani interessati all'acquisto di una casa. La ministra dei Diritti Sociali, Ione Belarra, ha aggiunto che è stato anche approvato un nuovo congedo retribuito di 5 giorni all'anno per assistenza di parenti stretti o conviventi con determinati problemi di salute. (ANSA).