Khamenei, 'i musulmani combattano i complotti di Usa e Israele '

"Oggi, l'unità dei musulmani è messa in pericolo dai complotti degli Usa, del regime sionista e dei poteri arroganti che cercando di creare discordia e sedizione tra le sette musulmane". Lo ha affermato la Guida Suprema dell'Iran. Ali Khamenei. in un messaggio ai pellegrini iraniani che si recano alla Mecca dove ha sottolineato che "i musulmani dovrebbero sentirsi in dovere di combattere le trame maliziose dei nemici".

Khamenei ha anche lanciato un appello ai musulmani nel mondo per rafforzare lo spirito di "disconoscimento dei pagani" e diffonderlo per mostrare il loro risentimento verso i politeisti, termine che nel linguaggio dei funzionari della Repubblica islamica si riferisce agli Usa, a Israele e ai Paesi occidentali. In passato, pellegrini iraniani partecipavano a cerimonie organizzate dallo Stato per il "disconoscimento dei pagani" presso la Mecca, ma i funzionari sauditi hanno vietato questo tipo di raduni. I Paesi islamici dovrebbero essere uniti e prepararsi ad utilizzare le opportunità che stanno emergendo nel nuovo mondo, ha aggiunto Khamenei come riporta la Tv di Stato.