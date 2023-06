'Gli alleati hanno chiesto a Kiev di non colpire la Russia durante il putsch'

Prima che il capo di Wagner Yevgeny Prigozhin si arrendesse sabato, gli alleati occidentali avevano avvertito Kiev di non approfittare del caos per colpire all'interno della Russia. Lo riporta la Cnn citando un funzionario occidentale.

La preoccupazione era che l'Ucraina e l'Occidente fossero visti come un aiuto a Prigozhin e una minaccia alla sovranità russa. "Il messaggio era di non scuotere la barca in quel momento", ha detto il funzionario, aggiungendo che il messaggio è stato trasmesso a livello di ministri degli Esteri e tramite ambasciatori.

"È una questione interna russa", ha detto il funzionario ai funzionari ucraini, facendo eco a ciò che gli Stati Uniti e altri paesi occidentali hanno detto pubblicamente.

"Gli ucraini sono stati avvertiti dagli alleati di non provocare. 'Sfruttate le opportunità sul territorio ucraino ma non fatevi coinvolgere in questioni interne e non colpite risorse militari all'interno della Russia' è stato il messaggio a Kiev", aggiunge la fonte alla Cnn.