Brasile: riprende oggi il processo dell'ex presidente Bolsonaro

Riprende oggi presso il Tribunale superiore elettorale (Tse) di Brasilia il processo che potrebbe determinare l'ineleggibilità per otto anni dell'ex presidente Jair Bolsonaro.

Nel corso della prima udienza giorni fa, il Pubblico ministero ha raccomandato la condanna di Bolsonaro per aver costituito una "seria" minaccia alla democrazia mettendo in discussione nel luglio 2022 il sistema elettorale brasiliano in un incontro con gli ambasciatori stranieri.

Oggi i sette giudici del Tse dovranno esprimere il loro voto sulla base di una denuncia presentata lo scorso anno dal Partito democratico laburista (Pdt).

Lo stesso ex capo dello Stato ha ammesso la possibilità di diventare ineleggibile, ma ha continuato a sostenere di essere stato accusato "ingiustamente". "Non possiamo accettare passivamente in Brasile - ha sottolineato - che eventuali critiche o suggerimenti per migliorare il sistema elettorale siano visti come attacchi alla democrazia".