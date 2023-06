Al killer del nightclub gay del Colorado 5 ergastoli e 2208 anni

(ANSA) - WASHINGTON, 27 GIU - Un ergastolo per ciascuna delle cinque vittime e 2208 anni per il tentato omicidio di altre 17 persone rimaste ferite: è la condanna inflitta ad Anderson Lee Aldrich, il 23enne che nel novembre del 2022 entrò armato di pistola e fucile nel Club Q, nightclub gay del Colorado, e aprì il fuoco contro la folla.

L'accusa non ha potuto chiedere la pena di morte perché è stata abolita nello Stato nel 2020. Le indagini hanno rivelato che il giovane aveva un sito con video neonazisti e, secondo le testimonianze dei suoi amici, insultava spesso i gay, anche quando giocavano ai videogiochi. (ANSA).