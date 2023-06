A Parigi ritrovato cadavere fra le macerie di palazzo incendiato

(ANSA) - PARIGI, 27 GIU - E' stato ritrovato oggi un corpo fra le macerie del palazzo la cui facciata è crollata dopo un'esplosione dovuta al gas mercoledì scorso in pieno centro di Parigi, nella rue Saint-Jacques. Dal giorno dell'esplosione, seguita da un violento incendio, risulta dispersa una persona, l'insegnante Anne B. di 57 anni. Visto lo stato del corpo ritrovato oggi non è stato possibile accertare che si tratti proprio dell'insegnante della scuola di arte e musica Paris American Academy.

Secondo diversi testimoni, fra i quali il marito Eric, la donna - da 20 anni insegnante nella scuola - si trovava al 3/o piano dell'edificio semidistrutto.

Nell'esplosione della rue Saint-Jacques, sono rimaste ferite una cinquantina di persone, di cui 6 in modo grave. Fra questi ultimi, il presidente della scuola, Peter Carman. Carman, secondo i testimoni, si era precipitato a staccare l'elettricità dopo essere stato avvertito del forte odore di gas nell'edificio ma il suo gesto si è rivelato inutile. (ANSA).