Putin, 'L'esercito e le forze sicurezza hanno impedito una guerra civile'

"L'esercito e le forze di sicurezza russe hanno di fatto impedito lo scoppio di una guerra civile". Lo ha detto il presidente russso Vladimir Putin, parlando sulla Piazza delle Cattedrali al Cremlino a reparti dell'esercito e delle forze di sicurezza.

La Russia "non ha dovuto rimuovere unità militari" dalle zone di combattimento in Ucraina per affrontare l'ammutinamento della Wagner, ha aggiunto, sottolineando che la sicurezza interna è stata garantita da unità del ministero della Difesa, della Guardia Nazionale e personale

del ministero dell'Interno. E infatti il comandante della Guardia Nazionale, Viktor Zolotov, ha annunciato oggi che il corpo che dirige sarà

equipaggiata con armi pesanti e carri armati.

Durante il suo discorso, il presidente russo ha chiesto di onorare con un minuto di silenzio la memoria delle vittime dell'ammutinamento della Wagner il 24 giugno. Putin si è rivolto alle unità del ministero della Difesa, della Guardia Nazionale, dell'Fsb, del ministero dell'Interno e

dell'Ust, coinvolte nella repressione della ribellione del 24 giugno. In piazza c'era anche il ministro della Difesa Shoigu.