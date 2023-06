Von der Leyen, 'servono più fondi per gestire migrazione'

(ANSA) - BRUXELLES, 26 GIU - "Per mantenere la capacità dell'Unione di rispondere alle pressanti sfide della migrazione, dobbiamo assicurarci di disporre di finanziamenti sufficienti per un sistema efficace di gestione della migrazione e dell'asilo ed essere pronti a situazioni impreviste". Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella lettera inviata ai leader Ue in vista del vertice del 29 e 30 giugno, dove il dossier sarà all'ordine del giorno.

Allo stesso modo, evidenzia von der Leyen, la "cooperazione con partner chiave richiede la mobilitazione di livelli di finanziamento adeguati". (ANSA).