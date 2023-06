Una copia della cella di Navalny sarà esposta a Bruxelles

(ANSA) - BRUXELLES, 26 GIU - Una copia della cella in cui è detenuto l'oppositore russo Alexei Navalny nella prigione speciale di Melekhovo verrà esposta martedì mattina a Bruxelles a Place du Luxembourg, davanti alla sede del Parlamento europeo.

All'iniziativa, organizzata dal Gruppo di sostegno alla democrazia e coordinamento elettorale del Parlamento europeo, insieme alla Fondazione anticorruzione di Navalny, saranno presenti la vicepresidente del Parlamento europeo Heidi Hautala (Verdi), il presidente della commissione per lo Sviluppo, Tomas Tobé (Ppe), e il presidente della sottocommissione per i Diritti umani, Udo Bullmann (S&d).

La cella, un cubo di cemento di tre metri per due, sarà aperta ai visitatori fino a venerdì 30 giugno. L'installazione era stata esposta al pubblico per la prima volta alcuni mesi fa davanti all'ambasciata russa a Berlino. (ANSA).