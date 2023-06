Tajani, 'l'assenza di Wagner non rafforza l'armata russa'

(ANSA) - LUSSEMBURGO, 26 GIU - "Seguiamo l'evolversi della situazione interna russa, anche se naturalmente non tocca a noi interferire". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando in Lussemburgo. Rispondendo a una domanda se questi ultimi sviluppi potranno avere un affetto sulla controffensiva ha detto: "Dipende dalla situazione ma certamente l'assenza di Wagner non rafforza l'armata russa. Ne discuteremo oggi con i ministri degli affari esteri e con Dmitro Kuleba, che si collegherà". (ANSA).