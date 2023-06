Sondaggio, migliora l'indice di gradimento di Emmanuel Macron

(ANSA) - PARIGI, 26 GIU - L'indice di popolarità del presidente francese, Emmanuel Macron, registra un lieve miglioramento dopo il duro inverno di contestazioni contro la riforma delle pensioni ormai divenuta legge dello Stato. Secondo un sondaggio realizzato dall'Istituto Ifop per il Journal du Dimanche (che ieri non è uscito a causa dello sciopero contro la nomina come direttore del giornalista vicino all'estrema destra Geoffroy Lejeune), Macron sale al 30% di gradimento, due punti in più rispetto al precedente sondaggio del 30 maggio. Lieve schiarita anche per la popolarità della premier Elisabeth Borne, con 30% di persone soddisfatte contro il 28% il mese scorso.

