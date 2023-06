Shoigu visita truppe in Ucraina, compare in tv

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato le truppe in Ucraina, ha riferito l'agenzia di stampa russa Ria citata dal Guardian: è la sua prima apparizione pubblica dall'ammutinamento di Wagner nel fine settimana.

Shoigu non ha commentato la ribellione, durante la quale il capo di Wagner Prigozhin aveva chiesto al ministro della Difesa di incontrarlo a Rostov prima di sospendere l'ammutinamento, mentre la Afp segnala inoltre che il titolare della Difesa russa in questa circostanza è comparso anche in tv per la prima volta dalla ribellione della brigata Wagner poi rientrata. (ANSA).