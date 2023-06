Galapagos: 1.000 litri di gasolio in mare per errore umano

Un errore umano durante un'operazione di riempimento del serbatoio di una imbarcazione turistica nell'isola di Santa Cruz, nell'arcipelago delle Galapagos, ha causato lo sversamento in mare di oltre 1.000 litri di gasolio.

L'incidente, riferisce il portale di notizie Primicias, è avvenuto mentre da un deposito di carburante situato fra Punta Carrión e il Canale di Itabaca gli addetti stavano rifornendo uno yacht pronto per partire.

I ranger del Parco nazionale delle Galapagos, precisa il portale, "sono immediatamente intervenuti per minimizzare l'impatto ambientale e il danneggiamento dell'ecosistema che dal 1978 è Patrimonio naturale dell'umanità dell'Unesco.

Nella zona marina colpita è stata collocata una recinzione per impedire l'espandersi del carburante, con l'utilizzazione anche di una importante quantità di solventi ecologici.