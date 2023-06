Covid: Ue su mascherine Cina, nessuna irregolarità in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 26 GIU - Nessuna prova di irregolarità in merito al programma di acquisto di dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina e sprovvisti delle caratteristiche tecniche per la prevenzione da COVID-19 è emersa dall'indagine di Olaf, European anti-fraud office, Ufficio europeo lotta antifrode della Commissione europea. Lo apprende l'ANSA.

L'Ufficio ha notificato la chiusura di indagine, relativa agli anni 2020 e 2021. L'inchiesta fu avviata sul programma di acquisto da parte di 6 Regioni italiane, co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) tramite i rispettivi Programmi Operativi Regionali 2014-2020 in Italia. (ANSA).