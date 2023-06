Biden, oggi chiamerò i leader alleati sulla Russia

(ANSA) - WASHINGTON, 26 GIU - "Per mantenere il nostro coordinamento parlerò con i capi di Stato subito dopo questo evento di oggi, e mi assicurerò che siamo sulla stessa lunghezza d'onda" sulla situazione in Russia: lo ha detto Joe Biden alla Casa Bianca prima dell'evento per illustrare i finanziamenti per la banca larga. (ANSA).