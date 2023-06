Siria: almeno 11 morti in bombardamenti russi nel nord-ovest

(ANSA) - JISR ASH SHUGHŪR, 25 GIU - Almeno 11 persone, tra cui 5 civili, sono rimasti uccisi nei raid aerei russi avvenuti nel nord-ovest della Siria in rappresaglia per gli attacchi mortali di droni attribuiti alle forze ribelli. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani mentre Ahmed Yezidi, della Protezione civile di Jisr al-Shughur, città nella provincia di Idlib controllata dai ribelli, ha detto che negli attacchi sono morte 9 persone, senza specificare se i combattenti fossero inclusi nel bilancio.

I missili hanno colpito un mercato ortofrutticolo della città. Yezidi lo ha definito "un attacco diretto al mercato popolare, che è una fonte fondamentale di reddito per gli agricoltori" della zona. In un altro attacco alla periferia della città di Idlib, sono morti un civile e un ribelle, riferisce ancora l'Osservatorio. (ANSA).