Serbia: Vucic, finora consegnate 100 mila armi illegali

(ANSA) - BELGRADO, 25 GIU - In Serbia sono state consegnate finora 100 mila fra armi da fuoco e ordigni esplosivi detenuti illegalmente, unitamente a 4 milioni di munizioni. Lo ha detto il presidente Aleksandar Vucic, con riferimento alla campagna di 'disarmo del Paese' avviata all'indomani delle due stragi di inizio maggio. Una campagna diretta a limitare l'enorme numero di armi ancora in circolazione in Serbia, che fa registrare l'incidenza più alta in Europa. Inizialmente prevista dall'8 maggio all'8 giugno, tale campagna di consegna di armi illegali senza conseguenze penali è stata prorogata fino al 30 giugno.

Vucic ha lanciato un appello alla popolazione a sfruttare i giorni che restano, affermando che non vi saranno ulteriori proroghe. Dopo tale termine, ha detto, chi verrà trovato in possesso di armi non registrate regolarmente subirà pesanti conseguenze. (ANSA).