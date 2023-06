Zelensky, la debolezza della Russia ora è evidente

(ANSA) - KIEV, 24 GIU - "La debolezza della Russia è evidente. E' debolezza su vasta scala. E più a lungo la Russia mantiene le sue truppe e mercenari sulla nostra terra, più caos, dolore e problemi avrà in seguito": questo il primo intervento a caldo del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sul suo canale Telegram, su quanto sta avvenendo fra Mosca e la milizia Wagner di Prigozhin. "Chi sceglie la via del male distrugge se stesso.

Chi invia colonne di soldati per distruggere vite umane in un altro Paese non può impedire loro di fuggire e di tradire quando la vita resiste", ha aggiunto. (ANSA).