Video mostra Prigozhin a Rostov con il numero 2 di Shoigu

Un video diffuso da Grey Zone, uno dei canali Telegram vicino al Gruppo Wagner, mostra Yevgeny Prigozhin e i suoi mercenari presso il quartier generale delle Forze armate russe a Rostov-sul-Don mentre stanno avendo colloqui con il colonnello generale Yunus-Bek Evkurov, viceministro della Difesa russo, e con il tenente generale Vladimir Alekseev, vice capo del Gru, l'intelligence militare russa. Qualche ora prima lo stesso Alekseev aveva diffuso un video in cui definiva gli attacchi della Wagner "un colpo di stato, una pugnalata alle spalle del Paese e del presidente".

Nel video girato a Rostov, invece, i militari discutono di quello che sta accadendo in Russia, in particolare della scelta di Prigozhin di prendere Rostov. "Mi rattrista che per colpa vostra ci sarà una festa di champagne a Kiev per tre giorni", dice il viceministro a Prigozhin, che risponde di essere venuto qui "per prendere il capo di stato maggiore russo (Valery Gerasimov ndr) e Shoigu".

In un secondo video pubblicato dal canale si vede Prigozhin nel quartier generale che sostiene che il Gruppo Wagner controlla l'edificio stesso e che ha il controllo del campo d'aviazione per impedire agli aerei da combattimento di decollare. Dietro di lui si muovono calmi civili e militari.