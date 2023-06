Tre i morti a Kiev dopo raid russi, si scava tra le macerie

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Sono tre i morti in seguito all'attacco russo su Kiev avvenuto nella notte: un missile ha colpito un edificio di 24 piani nel distretto di Solomyan provocando le tre vittime e otto feriti, ma il sindaco della capitale ucraina ha affermato che potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie, Vitalij Klitschko.

Secondo il ministro dell'Interno, Ihor Klymenko, i missili hanno preso di mira almeno cinque regioni in tutto il Paese.

"Questo è lo stile dei terroristi. Lo stile della Russia", ha scritto su Telegram.

L'esercito ucraino afferma che le difese aeree hanno distrutto 41 dei 51 missili cruise, oltre a due droni, lanciati dalla Russia durante l'attacco. In un post separato, Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare di Kiev, ha affermato che il danno al grattacielo è stato causato dai frammenti di un missile abbattuto. (ANSA).