Sierra Leone al voto per eleggere il nuovo presidente

(ANSA) - FREETOWN, 24 GIU - I cittadini della Sierra Leone si recheranno alle urne oggi per eleggere il presidente e i nuovi membri del Parlamento, tra gli appelli internazionali alla pace e una crisi del costo della vita che ha contribuito a scatenare rivolte mortali lo scorso anno.

Il Paese dell'Africa occidentale, che non si è mai ripreso completamente dal punto di vista economico dalla guerra civile del 1991-2002 e dall'epidemia di ebola del decennio successivo, è stato ulteriormente colpito dalla pandemia di Covid e dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Si prevede che circa 3,4 milioni di persone sceglieranno tra 13 candidati, 12 uomini e una donna, ma il principale sfidante del presidente in carica Julius Maada Bio è Samura Kamara del partito All People's Congress. I due si affronteranno per la seconda volta consecutiva dopo che Bio, del Sierra Leone People's Party, ha battuto per poco Kamara in un ballottaggio nel 2018. L'aumento dei prezzi dei generi alimentari è una questione fondamentale per molti elettori della nazione dell'Africa occidentale che dipende dalle importazioni e conta 8 milioni di abitanti.

L'inflazione su base annua ha raggiunto il 43% ad aprile, secondo gli ultimi dati ufficiali.

Le urne si apriranno alle 7.00, ora locale (le 9 in Italia) e si chiuderanno alle 17. (ANSA).