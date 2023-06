Palestinese armato spara a checkpoint,ucciso da esercito Israele

(ANSA) - GERUSALEMME, 24 GIU - Le forze israeliane hanno ucciso un palestinese che ha aperto il fuoco su un posto di blocco a nord di Gerusalemme, ferendo una guardia. Lo riferisce la polizia mentre un gruppo militante palestinese ha rivendicato l'attacco.

La polizia israeliana ha dichiarato che un "sospetto ha aperto il fuoco contro le forze di sicurezza che operano al valico di Qalandia". "Le forze di sicurezza operanti al valico hanno risposto alla minaccia e neutralizzando il terrorista", si legge in un comunicato della polizia. Il checkpoint di Qalandia è la porta principale utilizzata dai palestinesi tra Gerusalemme est annessa e Ramallah, sede dell'Autorità palestinese nella Cisgiordania occupata.

L'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa ha identificato la persona colpita a morte come Ishaq al-Ajluni, di 17 o 18 anni, del quartiere di Kufr Aqab appena a nord del checkpoint. La Brigata dei martiri di Al-Aqsa afferma in una nota che "i nostri eroici combattenti sono stati in grado di prendere di mira direttamente i soldati dell'occupazione (israeliana) al checkpoint di Qalandia". (ANSA).