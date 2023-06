Mosca si blinda. Il sindaco: 'State a casa'

Mosca si blinda, avvolta dall'incertezza e da un clima di tensione che si fonde con l'apparente normalità della vita di ogni giorno. Nelle prime ore di oggi, dopo che il capo dei mercenari della compagnia Wagner ha minacciato di raggiungere Mosca con i suoi miliziani e rovesciare i piani alti delle forze armate del Cremlino, militari armati di kalashnikov sono stati schierati nei punti nevralgici della città. Nella zona attorno alla Duma si muovono in drappelli di due o tre soldati. Alcuni indossano la classica mimetica verde e marrone, altri un'uniforme scura. Gruppi di soldati armati sono stati piazzati anche dietro i cancelli del ministero della Difesa, e un pullman con la scritta 'polizia militare' è parcheggiato proprio vicino al palazzo: un colossale edificio sulle rive della Moscova sulla cui sommità, secondo diversi media, già nei mesi scorsi erano stati montati dei sistemi di difesa antiaerea nel timore di raid. Eppure i negozi delle strade del centro sono aperti, con le loro luci e le loro vetrine colorate. La gente viaggia in metropolitana. Questa almeno era la situazione nel primo pomeriggio di oggi, nonostante le "misure antiterrorismo con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza" annunciate dal sindaco in mattinata. Sergey Sobyanin nelle ore successive ha però consigliato di limitare gli spostamenti in città e ha annunciato che lunedì non si lavorerà.

"La situazione è difficile", ha scritto su Telegram. Vicino alla Piazza Rossa c'è anche un piccolo gruppo di turisti. Ma la piazza simbolo di Mosca è chiusa al pubblico, transennata. La torre Spasskaya, col suo celebre orologio, e le cupole colorate della cattedrale di San Basilio si possono vedere solo da lontano. Anche il traffico fluviale sulla Moscova è stato temporaneamente interrotto. I media russi riferiscono di presunti gruppi di poliziotti armati di mitra che sarebbero stati schierati nella periferia sud della città, da dove, eventualmente, potrebbero fare irruzione i mercenari di Prigozhin muovendosi lungo l'autostrada M4. E la Bbc afferma che dei punti di controllo improvvisati sono stati messi in piedi proprio nella zona sud della capitale russa. E' sempre la tv britannica a dare notizia di una serie di evacuazioni che sarebbero avvenute nelle scorse ore in almeno due centri commerciali e tre musei di Mosca, compresa la splendida Galleria Tretyakov. Tra i moscoviti c'è chi dice di non temere i mercenari della Wagner. "Sì, ci saranno dei tentativi" di entrare a Mosca "ma li troncheremo come sempre, sono tranquillo", dice un uomo. "Penso che tutta questa storia finirà in pochi giorni", afferma un'altra persona. Ma c'è anche chi definisce il gruppo Wagner "una forza potente" e teme che i suoi miliziani possano in effetti arrivare in città