Mosca apre un'inchiesta penale contro Prigozhin

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Il comitato nazionale antiterrorismo di Mosca ha aperto un procedimento penale "per invito alla ribellione armata" dopo le dichiarazioni del capo di Wagner Prigozhin. Lo riporta Tass.

Il comitato nazionale antiterrorismo della Russia chiede al capo di Wagner "di interrompere le azioni illegali" e ha dichiarato che il Servizio di sicurezza federale russo ha avviato un'indagine per ammutinamento in relazione alle sue recenti dichiarazioni. "Le dichiarazioni diffuse a nome di Yevgeny Prigozhin sono assolutamente infondate. In relazione a queste dichiarazioni, il Servizio di sicurezza federale della Russia ha avviato un'indagine su un appello all'ammutinamento armato. Chiediamo che le azioni illegali vengano fermate immediatamente", ha dichiarato il comitato in un comunicato.

(ANSA).