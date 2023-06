Prigzozhin contro i vertici russi. Mosca apre un'inchiesta penale

Ennesima bordata di Yevgheny Prigozhin contro gli apparatchik gallonati di Mosca. Il patron della Wagner ha definito l'esercito russo "una bolla d'aria scoppiata" puntando il dito contro il ministero della Difesa e stavolta mettendo apertamente in dubbio anche le motivazioni addotte ufficialmente per la cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina.

In un nuovo video Prigozhin ha dichiarato che quando è iniziata l'invasione su vasta scala la situazione del conflitto nel Donbass non era diversa da quella degli ultimi anni e non c'era nessuna "folle aggressione" da parte di Kiev, che - ha affermato ancora - non si apprestava ad attaccare la Russia assieme alla Nato. Secondo Prigozhin quindi, parlando di un'imminente offensiva ucraina il ministero della Difesa russo, ovvero il suo arcinemico Sergey Shoigu, ha "ingannato" sia la società sia Putin.

L'affondo è proseguito anche in serata, con Prigozhin che ha accusato l'esercito russo di bombardare la Wagner e il Cremlino che smentisce.

Cnn, Usa delusi dalle prime fasi del contrattacco ucraino

La controffensiva ucraina sta avendo meno successo del previsto nelle sue prime fasi e le forze russe stanno dimostrando più competenza rispetto alle valutazioni occidentali della vigilia: lo hanno dichiarato alla Cnn due funzionari occidentali e un alto funzionario militare Usa. La controffensiva "non sta soddisfacendo le aspettative su nessun fronte", ha detto uno di loro. Le linee di difesa russe si sono dimostrate ben fortificate, rendendo difficile per le forze ucraine sfondarle. Inoltre, le forze russe hanno bloccato i blindati ucraini con attacchi missilistici e mine e hanno dispiegato la potenza aerea in modo più efficace.

Ma Il comandante delle forze di terra ucraine, generale Oleksandr Syrskyi, ha confermato per la prima volta che la forza principale della sua riserva offensiva deve ancora essere impegnata. "Tutto deve ancora avvenire", ha detto Syrskyi in un'interivsta al Guardian da una base militare nell'est dell'Ucraina, sottolineando tuttavia le difficoltà dei combattimenti e che negli ultimi giorni Mosca ha lanciato anche sforzi offensivi. "La nostra forza principale non è stata ancora impegnata a combattere e ora stiamo sondando i punti deboli nelle difese nemiche. Tutto deve ancora avvenire", ha sottolineato.

E il fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, è tornato a criticare il comando militare russo, sostenendo che "Il secondo esercito mondiale è una

bolla d'aria scoppiata dopo l'invasione dell'Ucraina" e sottolineando che ha iniziato ad addestrare i suoi mercenari già alla fine di febbraio del 2022, perché il tanto propagandato "secondo esercito" del mondo stava subendo "vergognose sconfitte". Prigozhin ha detto anche che le truppe russe si starebbero ritirando nelle zone di Zaporizhzhia e Kherson. "Le forze armate ucraine stanno premendo sull'esercito russo, ci stiamo lavando con il sangue, nessuno dà riserve, non c'è controllo", ha detto. Allo stesso tempo, il ministero della Difesa e lo Stato Maggiore, secondo Prigozhin, "sperano ancora di poter vincere questa guerra". "Ma poiché non c'è gestione, non ci sono successi militari, la leadership del ministero della Difesa sta ingannando in modo attento il presidente", ha detto ancora Prigozhin.

In serata Prigozhin ha accusato l'esercito russo di aver attaccato gli accampamenti militari dei suoi miliziani uccidendo un numero "enorme" di combattenti. Secondo Prigozhin, a ordinare gli attacchi sarebbe stato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. "Hanno effettuato attacchi, attacchi missilistici, sui nostri accampamenti arretrati. Un numero molto elevato di nostri combattenti è stato ucciso", ha detto Prigozhin in un messaggio audio trasmesso dal suo servizio stampa, promettendo di "rispondere" a questi bombardamenti.

Immediata la replica del Cremlino. Le notizie di attacchi militari russi alle retrovie di Wagner sono "false, provocazioni informative", ha detto il ministero della Difesa russo rispondendo agli attacchi del capo di Wagner, come riporta Interfax.

Intanto, le forze ucraine hanno abbattuto la notte scorsa una raffica di 13 missili da crociera russi diretti verso un aeroporto militare nella regione occidentale di Khmelnitskyi: lo ha reso noto l'Aeronautica militare di Kiev, come riportano i media del Paese. I missili sono stati lanciati intorno alla mezzanotte dal Mar Caspio da quattro bombardieri Tu-95. "Tutti i 13 missili da crociera X-101/X-555 sono stati distrutti dalla difesa aerea, la maggior parte nella regione di Khmelnytsky", ha dichiarato l'Aeronautica in un comunicato. Unità di difesa aerea hanno abbattuto anche un drone da ricognizione non identificato.

L'accusa di Mosca, Kiev voleva acquistare una sostanza radioattiva, 5 arresti

I servizi segreti russi (Fsb) ha arrestato cinque persone che stavano cercando di acquistare un chilo di una sostanza radioattiva (il cesio-137) per 3,5 milioni di dollari: la sostanza sarebbe stata portata all'estero e utilizzata nella zona di guerra per accusare Mosca di usare armi di distruzione di massa. Lo ha reso noto il Centro per le relazioni pubbliche dell'Fsb, come riporta l'agenzia di stampa russa Tass. "Il Servizio di Sicurezza Federale russo, con il supporto delle forze del ministero degli Interni russo, ha arrestato in flagranza di reato cinque membri di un gruppo criminale organizzato che operano sotto il coordinamento di un cittadino ucraino", si legge in un comunicato.

"Secondo le informazioni ottenute nel corso delle indagini, il gruppo criminale, agendo nell'interesse di un cliente straniero, ha agito per acquisire, aggirando i divieti e le restrizioni legislative, un chilogrammo dell'isotopo 'Cesio-137' per 3,5 milioni di dollari al fine di contrabbandare la sostanza radioattiva dalla Federazione Russa", prosegue la nota. La Russia "è stata anche coinvolta in una campagna per screditare il Paese a livello internazionale, attraverso la messa in scena dell'uso di armi di distruzione di massa", conclude l'Fsb.