Metsola, 'non dimenticare che l'aggressore è la Russia'

(ANSA) - BRUXELLES, 23 GIU - "Io ho parlato con il presidente Zelensky prima dell'invasione e lui mi aveva parlato del desiderio dell'Ucraina di entrare nell'Ue. Quando il primo aprile sono stata lì mi ha detto di guardarlo negli occhi e mi ha ripetuto la volontà dell'Ucraina". Lo ha raccontato la presidente del Pe Roberta Metsola al forum ANSA. "Poi tutti i Paesi membri hanno concordato sul fatto che l'Ucraina sia nell'Ue e non credo che ciò sarebbe successo prima del 24 febbraio. Quando qualcuno parla di questo come se fosse un conflitto tra due Paesi dimentica il punto fondamentale: un Paese non può decidere che il territorio di un altro è il suo".

(ANSA).