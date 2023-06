Metsola, 'discriminazione su donne c'è, sta a noi combatterla'

"Se non ci avessero aiutato le donne" che già erano nel Parlamento europeo nel corso della scorsa campagna per le Europee "non saremmo state qui. E ora è nostra responsabilità fare in modo che le donne possano fare politica. La discriminazione è vergognosa, e dopo il Covid" la convinzione era "che le donne dovessero stare a casa, ad accudire i bambini. Restano troppe differenze tra un Paese e un altro sul piano dei servizi". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola al forum ANSA.

"Io non voglio aspettare altri 20 anni perché una donna diventi presidente del Pe", ha aggiunto. (ANSA).