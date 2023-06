Lituania, gli Usa garanti contro la Russia e la Bielorussia

"Oggi la Lituania non è più solo un fruitore di sicurezza, ma contribuisce in modo significativo al sostegno dell'Ucraina e della sicurezza comune aumentando il budget per la difesa e investendo in infrastrutture militari. Ci auguriamo che le truppe statunitensi rimangano permanentemente in Lituania e contribuiscano alla deterrenza e al rafforzamento della difesa del fianco orientale della Nato, dove Russia e Bielorussia rappresentano una minaccia permanente". Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, al termine dell'incontro con una delegazione del Senato degli Stati Uniti, guidata dalla senatrice Patty Murray.

Il ministro ha inoltre sottolineato la necessità di continuare il sostegno militare all'Ucraina e ha esortato gli Stati Uniti a sostenere la candidatura dell'Ucraina per l'adesione alla Nato. "In Ucraina", ha affermato Landsbergis, "si decide il futuro dell'ordine internazionale basato sul diritto. Per garantire la sicurezza della comunità transatlantica, dobbiamo fornire all'Ucraina le garanzie di sicurezza dell'articolo 5 del Trattato nordatlantico e offrire all'Ucraina un chiaro percorso di accesso alla Nato".